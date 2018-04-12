7 вещей, о которых молчат автоинструкторы

Все машины разные Зачастую автоинструкторы умалчивают о том, что у всех машин (даже одной марки) педали могут нажиматься по-разному. К тому же, оттачивая свое мастерство на учебной машине, вы привыкаете именно к ней и ее габаритам. И когда пересаживаетесь на свой автомобиль, то у вас начинается новое знакомство и притирка друг к другу. Поэтому проходит немало времени, прежде чем вы начнете чувствовать габариты так же хорошо, как и в учебной машине. Прежде чем заводить машину, выберите удобное положение Вспомните жокея — ведь он не станет управлять лошадью, пока ему что-то мешает или вызывает дискомфорт. То же самое касается и автомобиля. Прежде чем начинать движение, убедитесь, что вам удобно находиться в водительском кресле, что вы дотягиваетесь до педалей, что вам не нужно тянуться до руля, и все находится под рукой. Если вас все устроило, тогда можно смело отправляться по делам. Настройте зеркала заднего вида Запомните, что зеркала — это по сути ваши глаза во время движения. И если хоть одно из них будет выставлено неправильно, то вы не сможете увидеть то, что происходит у вас за спиной и, соответственно, не сможете правильно оценить ситуацию. Особенно это актуально, если вы, скажем, выезжаете с парковки и пытаетесь не задеть при этом машину, которая находится позади вас. Совершайте маневры лишь в том случае, когда уверены на 100% «Не уверен — не обгоняй!» Все помнят эту фразу? А в ней ведь действительно есть смысл. Эксперты напоминают, что совершать маневр (например, выходить на обгон) следует лишь в том случае, если вы уверены, что успеете это сделать и не создадите при этом аварийную ситуацию на дороге. Если вы понимаете, что не сможете завершить обгон, тогда лучше вернитесь на свою полосу. Не катайтесь на «нейтралке» Кто-то когда-то сказал вам, что «нейтралка» — это очень удобно, особенно когда подъезжаешь к светофору с мигающим светом. Однако это далеко не так. Профессионалы утверждают, что включая «нейтралку», вы теряете возможность ускоряться, да и тормоз не всегда является выходом. Не выкручивайте руль заранее, если намереваетесь повернуть налево Если вы решили повернуть налево, то не выкручивайте заранее руль, а лучше держите его прямо. Иначе, если вдруг водитель, который едет за вами, не успеет вовремя затормозить, то вы окажетесь на встречной полосе и можете спровоцировать аварию. Поэтому лучше подстраховаться. Не забывайте о пешеходах Пешеход всегда прав. И даже когда он неправ, все равно не стоит доказывать, кто круче на дороге. И всегда лучше внимательно смотреть на дорогу — мало ли где вздумается этим самым пешеходам перебежать. А крайним в итоге можете оказаться именно вы. Допустим, вы спокойно едете на разрешенной скорости по левому ряду, а на встречной полосе образовалась пробка. И вы не можете предугадать, из-за какой машины вылетит пешеход, подумавший, что раз все стоят, то можно быстренько перебежать трассу. А то, что навстречу летит поток машин, и он может оказаться под колесами, его даже не заботит в этот момент. Фото: Shutterstock