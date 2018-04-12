В Японии застреливший напарника полицейский задержан

В Японии задержали полицейского, который застрелил своего напарник и скрылся с места преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в полицейском участке города Хиконэ (префектура Сига). Девятнадцатилетний правоохранитель несколько раз выстрелил в своего 41-летнего напарника, после чего сбежал с места преступления на патрульной машине, которую он затем бросил через несколько кварталов.

Полиция всю ночь преследовала стрелявшего, под утро он был задержан. На допросе страж порядка признался, что выстрелил потому, что напарник издевался над ним. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, где он и скончался.