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Человек погиб при обвале шахты в Донбассе
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Человек погиб при обвале шахты в Донбассе 

Газета.Ru 1 час назад
На шахте «Капитальная» в украинском городе Мирноград произошло обрушение, погиб человек, передает телеканал «360».
Днем во вторник, 10 апреля, в дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о том, что шахта «Капитальная» обвалилась на глубине 840 метров. В результате произошедшего погиб один из горняков. Его смерть констатировала прибывшая на место инцидента реанимационно-противошоковая бригада. Мужчине было 48 лет.
По сообщениям Управления Национальной полиции в Донецкой области, по факту обрушения горных пород в шахте возбуждено уголовное дело по части второй статьи 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины.
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