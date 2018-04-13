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Строители начали наносить разметку на дорожное полотно моста в Крым
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Строители начали наносить разметку на дорожное полотно моста в Крым 

Авторадио 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
Строители начали наносить разметку на автодорожной части моста через Керченский пролив. Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками. Это обеспечит высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток. Специалисты отмечают, что у моста два направления движения — по две полосы каждое. На них наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.
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