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На Украине в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и 10 пострадали
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На Украине в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и 10 пострадали 

RT на русском 28 минут назад
Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в Одесской области Украины, один человек погиб, ещё 10 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Авария произошла примерно в 19:00 возле села Лески.
«В результате столкновения 57-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте, ещё десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо — госпитализированы», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее под Псковом в ДТП с участием трактора и микроавтобуса пострадали шесть граждан Белоруссии.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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