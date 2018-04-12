На Украине в ДТП с участием микроавтобуса один человек погиб и 10 пострадали

Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в Одесской области Украины, один человек погиб, ещё 10 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Авария произошла примерно в 19:00 возле села Лески.

«В результате столкновения 57-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте, ещё десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо — госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее под Псковом в ДТП с участием трактора и микроавтобуса пострадали шесть граждан Белоруссии.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.