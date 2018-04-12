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Специалисты восстановили электроснабжение в Хасанском районе
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Специалисты восстановили электроснабжение в Хасанском районе 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Специалисты восстановили электроснабжение в Хасанском районе, где в результате аварии без света остались более 13 тысяч жителей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
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