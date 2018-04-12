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Мэр Локоть распорядился поставить светофоры на загруженном перекрёстке в Калининском районе
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Мэр Локоть распорядился поставить светофоры на загруженном перекрёстке в Калининском районе 

ngs.ru 18 минут назад
Фото: ngs.ru
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал в этом году установить светофоры на перекрёстке улиц Объединения и Дунаевского.
На проблемный перекрёсток с нерегулируемым пешеходным переходом мэру пожаловались жители Калининского района.
«По словам жителей, чтобы добраться до близлежащих школ, детям приходится стоять по 15-20 минут в ожидании, пока их пропустят автомобилисты: из-за поворота и плохого обозрения дороги водители не видят ребят», — описали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что построить светофоры в этом месте планируется в 2018 году на деньги муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования».
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