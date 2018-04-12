Мэр Локоть распорядился поставить светофоры на загруженном перекрёстке в Калининском районе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал в этом году установить светофоры на перекрёстке улиц Объединения и Дунаевского.

На проблемный перекрёсток с нерегулируемым пешеходным переходом мэру пожаловались жители Калининского района.

«По словам жителей, чтобы добраться до близлежащих школ, детям приходится стоять по 15-20 минут в ожидании, пока их пропустят автомобилисты: из-за поворота и плохого обозрения дороги водители не видят ребят», — описали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что построить светофоры в этом месте планируется в 2018 году на деньги муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования».