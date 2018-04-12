Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Новой Москве

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП с участием легкового и грузового автомобиля на территории ТиНАО, сообщили представители управления ГИБДД по Москве, передает агентство городских новостей «Москва»

"На 32 км Боровского шоссе произошло ДТП: легковой автомобиль совершил наезд на стоящее транспортное средство — грузовик. По предварительным данным, в результате столкновения один человек погиб и двое пострадали", — рассказали в ГИБДД.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов , которые устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что самосвал столкнулся с девятью автомобилями на светофоре на юго-западе Москвы.