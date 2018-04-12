Два судна столкнулись у берегов Южной Кореи

У западного берега Южной Кореи 500-тонный грузовой рефрижератор под флагом Танзании столкнулся с 15-тонной рыбацкой лодкой. О ЧП сообщает Yonhap News.

Столкновение произошло в темное время суток. Лодка перевернулась, шестеро рыбаков оказались в воде.

Известно о трех погибших. Еще три рыбака числятся пропавшими без вести.

В спасательной операции участвуют 17 патрульных кораблей и четыре самолета.

С экипажем танзанийского теплохода уже беседуют специалисты. Они пытаются выяснить причины аварии.

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