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Два судна столкнулись у берегов Южной Кореи
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Два судна столкнулись у берегов Южной Кореи 

Мир24 54 минуты назад
У западного берега Южной Кореи 500-тонный грузовой рефрижератор под флагом Танзании столкнулся с 15-тонной рыбацкой лодкой. О ЧП сообщает Yonhap News.
Столкновение произошло в темное время суток. Лодка перевернулась, шестеро рыбаков оказались в воде.
Известно о трех погибших. Еще три рыбака числятся пропавшими без вести.
В спасательной операции участвуют 17 патрульных кораблей и четыре самолета.
С экипажем танзанийского теплохода уже беседуют специалисты. Они пытаются выяснить причины аварии.
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