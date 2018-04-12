Ещё
В Пермском крае водитель и пассажир на NIVA провалились под лёд
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае водитель и пассажир на NIVA провалились под лёд 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
ЧП произошло на льду реки Обва в посёлке Ильинский 11 марта около 10 часов утра. Водитель на автомобиле Chevrolet Niva с пассажиром в салоне по неустановленной причине выехали на лёд реки.
Отъехав от берега несколько метров, машина провалилась под лёд. Людей от купания в ледяной воде спасло то, что на крыше Niva находился люк, через который они смогли самостоятельно выбраться в безопасное место.
А вот для того, чтобы вытягивать из реки авто, на место происшествия горе-водитель вызвал сотрудников МЧС.
«Автомобиль был извлечён из реки, никто из людей не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
АиФ Пермь: последние новости
В Краснокамском районе пасынок угнал у таксиста машину В столкновении легковушки и грузовика погиб 20-летний пассажир В Перми на улице Мира сгорел автомобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился4
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге2
Названы самые надежные автомобили3
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение