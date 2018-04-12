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В северной части Ульяновска сгорела маршрутка
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В северной части Ульяновска сгорела маршрутка
АиФ — Ульяновск
1 час назад
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АиФ – Ульяновск
Вечером 11 апреля в северной части Ульяновска сгорел микроавтобус — маршрутное такси, видео об этом выставлено в группе «Ульяновский водитель».
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