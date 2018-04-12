Ещё
В северной части Ульяновска сгорела маршрутка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В северной части Ульяновска сгорела маршрутка 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Вечером 11 апреля в северной части Ульяновска сгорел микроавтобус — маршрутное такси, видео об этом выставлено в группе «Ульяновский водитель».
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске на Майской горе столкнулись «ВАЗ» и «Рено» Под Ульяновском водитель «ВАЗа» погиб от лобового столкновения с грузовиком В Ульяновске на спуске Минаева «девятка» влетела под КамАЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился4
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге2
Названы самые надежные автомобили3
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение