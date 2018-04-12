В северной части Ульяновска сгорела маршрутка

Вечером 11 апреля в северной части Ульяновска сгорел микроавтобус — маршрутное такси, видео об этом выставлено в группе «Ульяновский водитель».

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