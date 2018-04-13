Транспорт Челябинска в родительский день будет работать в усиленном режиме

Транспорт Челябинска в родительский день (Радоницу) 17 апреля будет работать в усиленном режиме: вводятся дополнительные маршруты, на некоторых направлениях увеличится количество рейсов, рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» в городском управлении транспорта.

14, 15 и 17 апреля ООО «Общественный городской транспорт» организует работу автобусного маршрута № 83 «Ж/д вокзал — пос. Сухомесово». От железнодорожного вокзала первый рейс — 8:00, последние рейсы в 18:02 и 18:47. Из посёлка Сухомесово последние рейсы будут отправляться в 18:49 и 19:36. Интервал движения составит 45 минут.

17 апреля «ОГТ» организует работу следующих автобусных маршрутов:

№ 94 «улица Чичерина — Градское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9:00, последний рейс от кладбища Градское — 19:00. Интервал движения составит 5-10 минут.

№ 95 «улица Чичерина — Преображенское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища — 18:42 минуты. Интервал движения 12 минут.

ООО «ЧелябГЭТ» будет осуществлять подвоз пассажиров к основным городским кладбищам.

Успенское кладбище

Будут усилены маршруты трамвая № 3 «Завод им. Колющенко — ЧМК» и № 14 «ул. Чичерина — ЦХП».

Маршруты троллейбуса № 7 «ЧМК — АМЗ», № 14 «ПКиО — ЧМК», № 15 «ЧМК — улица Молдавская».

Фатеевское кладбище

Дополнительные троллейбусы будут работать на маршруте № 8 «ПКиО — ЧКПЗ ».

Организована работа дополнительного троллейбусного маршрута № 25 «Политехникум — ЧКПЗ».

Митрофановское кладбище

Усилена работа троллейбусных маршрутов № 7 «ЧМК — АМЗ» и № 12 «улица Молдавская — АМЗ».

Чтобы подвезти горожан к остановке «улица Чичерина» для пересадки на автобусные маршруты № 94 «улица Чичерина — Градское кладбище» и № 95 «улица Чичерина — Преображенское кладбище», будет усилена работа троллейбусного маршрута № 26 «Первоозерный — улица Молдавская».