Трассу автобусного маршрута № 2 продлили в Челябинске

Трасса автобусного маршрута № 2 в Челябинске продлена до ЮУрГУ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ранее маршрут, введённый для удобства жителей микрорайона Чурилово, был гораздо короче и следовал только до остановки «Театр ЧТЗ». Теперь пассажиры смогут без пересадок добраться до всех остановок на проспекте Ленина. Интервал движения составляет около 15 минут.

По информации «АиФ-Челябинск», на маршруте сменился и подвижной состав — вместо автобусов ПАЗ его теперь обслуживают 18-местные микроавтобусы «Газель», которые ранее работали у частного перевозчика на отменённом маршруте № 79.