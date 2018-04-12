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Трассу автобусного маршрута № 2 продлили в Челябинске
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Трассу автобусного маршрута № 2 продлили в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Трасса автобусного маршрута № 2 в Челябинске продлена до ЮУрГУ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Ранее маршрут, введённый для удобства жителей микрорайона Чурилово, был гораздо короче и следовал только до остановки «Театр ЧТЗ». Теперь пассажиры смогут без пересадок добраться до всех остановок на проспекте Ленина. Интервал движения составляет около 15 минут.
По информации «АиФ-Челябинск», на маршруте сменился и подвижной состав — вместо автобусов ПАЗ его теперь обслуживают 18-местные микроавтобусы «Газель», которые ранее работали у частного перевозчика на отменённом маршруте № 79.
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