В Москве в ДТП с грузовиком один человек погиб и двое пострадали

В Москве на территории Троицкого и Новомосковского автономных округов прозошло ДТП с участием грузовика, в результате произошедшего погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом информирует пресс-служба управления ГИБДД по Москве. «На 32 км Боровского шоссе произошло ДТП: легковой автомобиль совершил наезд на стоящее транспортное средство — грузовик. По предварительным данным, в результате столкновения один человек погиб и двое пострадали», — приводит сообщение ГИБДД агентство городских новостей «Москва» На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее NewInform передавал, что при столкновении двух грузовиков в Кировской области пострадали два человека.