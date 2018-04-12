Ещё
Под Якутском джип трижды переехал пенсионерку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Якутском джип трижды переехал пенсионерку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Автоинспекторы передали следствию материалы о наезде под Якутском джипа на 78-летнюю женщину, которая в результате получила перелом позвонка, сообщает в четверг управление ГИБДД по Якутии.
В среду в интернете появилось видео, где джип во время движения назад сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом. Затем пострадавшая оказывается под передним колесом. Водитель, выполнив разворот, уезжает, снова проехав по пенсионерке задним колесом.
"Днем 11 апреля в дежурную часть отдела ГИБДД по Намскому району (близ Якутска) из местной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате на нее наезда автомобиля когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала", — говорится в сообщении.
Пострадавшая находится в больнице, ей диагностировали перелом позвонка.
Как сообщает ГИБДД, изъято видео с камеры видеонаблюдения. Инспекторы задержали 68-летнего водителя Toyota Harrier. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. Мужчина признался, что перед тем как выехать задним ходом, посмотрел только в правое боковое зеркало, а колебание автомобиля приписал мокрому снегу.
"Материалы переданы в следственные органы. После оценки тяжести полученных травм будет принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Московские "мажоры" похвастались ездой в подземном переходе В Китае семь человек пропали, еще 13 пострадали при взрыве машины В Югре вынесли приговор водителю столкнувшегося с поездом грузовика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился4
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге2
Названы самые надежные автомобили3
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение