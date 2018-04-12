Детские жертвы. В большинстве случаев виноваты взрослые

Опасные «зебры»

ДТП на улице Кропоткина Новосибирска произошло в 11 часов 40 минут. За рулём автомобиля Toyota Hilux Surf, который не смог затормозить на пешеходном переходе, была 20-летняя девушка. К слову, «зебра» находится недалеко от школы «Умка».

Всего с начала 2018 года на дорогах Новосибирска и области, по данным управления ГИБДД, уже погибло четверо детей. «Трое из них оказались под колёсами машин в то время, когда переходили дорогу, — сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Штельмах . — Ещё один ребёнок был пассажиром автомобиля, который попал в серьёзное ДТП. В прошлом году за этот период не было ни одной детской жертвы».

Экстремальная весна в этом году добавляет риска на дорогах: днём яркое солнце топит снег, а ночью крепкий морозец сковывает лужи льдом. Сильный гололёд делает тормозной путь транспорта гораздо длиннее, чем обычно. И многие водители, учитывая это, стали более осторожными: в первом квартале 2018 года в регионе произошло 126 ДТП, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого. В них пострадали 45 человек. За прошлый год на дорогах региона погибли 11 человек, из них 8 детей. «Во всех случаях вина лежит на взрослых, — говорит Сергей Штельмах, — ведь в автомобилях не было детских автомобильных кресел. Ребятишки не были пристёгнуты и ремнями безопасности».

Были случаи наезда на детей и на пешеходных переходах. Инспекторы ГИБДД напоминают, что дорога — это всегда риск. Поэтому на одежде несовершеннолетних должны быть светоотражающие элементы. Родители должны приобрести в магазинах светоотражающие: ленты, наклейки, брелоки, которые нужно приклеить на школьный ранец или куртку ребёнка — чтобы в тёмное время суток водители видели их издалека и успели затормозить.

«Письмо счастья» за ребёнка

Несмотря на уроки безопасности на дорогах, которые регулярно проводят в школах, далеко не все дети соблюдают ПДД. Мальчики младших классов довольно часто переходят дорогу где попало. Или, приближаясь к «зебре», начинают вдруг резко ускоряться, а потом и вовсе бегут через дорогу. Если на переходе нет светофора, водитель может просто не успеть среагировать.

«Прививать навыки безопасного поведения на дорогах детям необходимо ещё в дошкольных учреждениях и, конечно, в школе, — считает председатель общественной организации «Форпост» Ирина Морозова . — Но есть более широкая проблема. Существует такое понятие, как воспитание транспортной культуры. Это работа не только с детьми, но и их родителями».

Сотрудники дорожно-постовой службы не имеют права составлять административные протоколы на несовершеннолетних. Однако они могут написать карточку нарушения и отправить её в школу. «В прошлом году около двух тысяч родителей получили от инспекторов ГИБДД карточку-уведомление о том, что их ребёнок неправильно вёл себя на дороге, — сообщил Сергей Штельмах. — Их вызвали в школу для профилактической беседы. Это оказалось весьма действенной мерой».