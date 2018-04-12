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Движение на участке трассы М-5 ограничат на два месяца из-за ремонта
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Движение на участке трассы М-5 ограничат на два месяца из-за ремонта 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Движение транспорта на участке трассы М-5 в районе Кунашака будет затруднено в ближайшие два месяца из-за ремонта, сообщают в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».
С 15 апреля на участке от Таскино до Кунашака (км 58— км 65,593) дорожные службы будут снимать старое и укладывать новое асфальтовое покрытие, а также укреплять обочины и менять барьерные ограждения. Ремонт планируют завершить к 15 июня.
«В связи с проводимыми работами изменится схема движения, которая отразится на общей скорости потока транспорта. По согласованной схеме, одно направление будет полностью закрыто, поэтому вторая полоса примет на себя весь поток в обе стороны», — рассказали в управлении дорог.
Добавим, что с 16 апреля в Челябинской области также начинает действовать весеннее ограничение для большегрузного транспорта.
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