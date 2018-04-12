Ещё
Список камер Госавтоинспекции в Пензе на 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Список камер Госавтоинспекции в Пензе на 12 апреля 

PNZdrive 23 минуты назад
Фото: PNZdrive
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.
По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, 12 апреля в областном центре камеры будут располагаться по следующему адресу: г. Пенза, улица Карпинского, развязка на участке от дома №45 по улице Карпинского до дома №2 по улице Проезд 8 Марта.
Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до 15:00.
Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия указанных камер, но и на всем протяжении пути.
PNZdrive: последние новости
На пензенских дорогах будут усиленно штрафовать пешеходов-нарушителей Места размещения камер фиксации нарушений ПДД в Пензе 5 апреля Утренние пробки мешают пензенским автомобилистам на въезде в город
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился4
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге2
Названы самые надежные автомобили3
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение