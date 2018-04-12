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Многокилометровая пробка: въезд в Уфу парализован
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Многокилометровая пробка: въезд в Уфу парализован 

ufa1.ru 20 минут назад
Фото: ufa1.ru
Утром 12 апреля встал выезд из Демского района столицы. Всему виной огромный затор: от микрорайона «Яркий» до кафе «Лель». Движение было парализовано из-за аварии, которая случилась недалеко от поворота на проспект Салавата Юлаева.
— Там стоят три машины. У первых двух явные повреждения. Третью тоже, похоже, зацепили, — рассказал водитель Николай, ставший очевидцем происшествия.
ДТП могли спровоцировать плохие погодные условия. Накануне МЧС объявило штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, что в ночь со среды на четверг в республике будет идти мокрый снег. На дорогах ожидается гололёд, и водителей просят быть осторожней.
Горожанам, которые не хотят опаздывать на работу, следует выбрать альтернативный маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
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