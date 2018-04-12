Думал, что это снег: в Якутии пожилой водитель джипа несколько раз переехал пенсионерку 

Накануне на YouTube появилось видео, на котором джип сбивает женщину и проезжает по ней несколько раз. 78-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с переломом позвонка. — Днём 11 апреля в дежурную часть отдела ГИБДД по Намскому району (близ Якутска) из местной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате наезда на неё автомобиля, когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала, — сообщили в ГИБДД Якутии. Вскоре водитель иномарки Toyota Harrier был задержан. Им оказался 68-летний мужчина, который, как показало освидетельствование, был трезв. Инспекторам он пояснил, что перед началом движения задним ходом посмотрел только в правое боковое зеркало, а когда проезжал по пенсионерке, подумал, что это снег. Фото, видео: YouTube
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