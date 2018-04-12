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На Щербакова после ДТП автобус вылетел на тротуар
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На Щербакова после ДТП автобус вылетел на тротуар 

e1.ru 8 минут назад
Фото: e1.ru
Авария произошла утром в Екатеринбурге на улице Щербакова. По словам очевидцев, напротив остановки «Прониной» столкнулись легковушка и городской автобус.
— На этом участке дороги очень сильный гололед. В одном районе с утра насчитала четыре аварии. Водителя автобуса развернуло и вынесло на тротуар. Видимо, не рассчитал скорость и дорожные условия, — рассказала Е1.RU очевидица.
Из-за аварии образовалась пробка. По данным сервиса Яндекс. Пробки, машины движутся на этом участке со скоростью 5 километров в час.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали ее на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции +7 (343) 34-555-34.
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