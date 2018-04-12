На Щербакова после ДТП автобус вылетел на тротуар

Авария произошла утром в Екатеринбурге на улице Щербакова. По словам очевидцев, напротив остановки «Прониной» столкнулись легковушка и городской автобус.

— На этом участке дороги очень сильный гололед. В одном районе с утра насчитала четыре аварии. Водителя автобуса развернуло и вынесло на тротуар. Видимо, не рассчитал скорость и дорожные условия, — рассказала Е1.RU очевидица.

Из-за аварии образовалась пробка. По данным сервиса Яндекс. Пробки, машины движутся на этом участке со скоростью 5 километров в час.

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