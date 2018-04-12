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35 минут на спасение: в Иркутске прошли соревнования по ликвидации ДТП
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35 минут на спасение: в Иркутске прошли соревнования по ликвидации ДТП 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В мастерстве, скорости и выносливости
сегодня состязались 6 команд спасателей. Главное управление МЧС России
по Иркутской области провело традиционные соревнования среди
спасательных подразделений региона на звание «Лучшая команда по  проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий».
Реагирование на ДТП и оказание первой
медицинской помощи пострадавшим является одной из приоритетных задач
сотрудников МЧС. Зачастую именно подразделения пожарно-спасательной
службы первыми пребывают на место аварии, и от их оперативных и  грамотных действий зависят жизни людей.
Все участники, допущенные до  соревнований, получили соответствующую медицинскую подготовку и обладают
правом на проведение аварийно-спасательных работ. Ежедневно такие
специалисты несут дежурство в пожарно-спасательных службах области и  оказывают реальную помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях. Сегодня их умелые действия беспристрастно оценивало
профессиональное жюри, в состав которого вошли представители
аварийно-спасательной службы города Иркутска, учебного центра
Байкальского поисково-спасательного отряда, территориального центра
медицины катастроф.
«Последовательность проведения работ
четко определена. Разжимается капот автомобиля для обесточивания
внутренней бортовой электросети, с помощью гидравлического
аварийно-спасательного инструмента режутся стойки кузова. Одновременно с  этим один из спасателей в салоне автомобиля накрывает пострадавших
покрывалами для защиты от осколков выбиваемых стекол. После демонтажа
крыши, участники оказывают первую помощь пострадавшим, извлекают их из  искореженного транспортного средства и передают их бригаде «скорой
помощи». Все действия по проведению аварийно-спасательных работ должны
уложиться в 35 минут», — пояснил секретарь соревнований, сотрудник
Главного управления МЧС России по Иркутской области Егор Доля.
Лучший результат показала команда
специализированной пожарно-спасательной части Федеральной
противопожарной службы. Бойцы смогли не только уложиться в контрольные
нормативы, но и значительно сократить время прохождения испытаний. Их  результат 29 минут 43 секунды. Второе место у сборной команды 2 отряда
Федеральной противопожарной службы по Иркутской области. Замкнули тройку
лидеров спасатели 12 отряда.
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