35 минут на спасение: в Иркутске прошли соревнования по ликвидации ДТП

В мастерстве, скорости и выносливости

сегодня состязались 6 команд спасателей. Главное управление МЧС России

по Иркутской области провело традиционные соревнования среди

спасательных подразделений региона на звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий».

Реагирование на ДТП и оказание первой

медицинской помощи пострадавшим является одной из приоритетных задач

сотрудников МЧС. Зачастую именно подразделения пожарно-спасательной

службы первыми пребывают на место аварии, и от их оперативных и грамотных действий зависят жизни людей.

Все участники, допущенные до соревнований, получили соответствующую медицинскую подготовку и обладают

правом на проведение аварийно-спасательных работ. Ежедневно такие

специалисты несут дежурство в пожарно-спасательных службах области и оказывают реальную помощь пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях. Сегодня их умелые действия беспристрастно оценивало

профессиональное жюри, в состав которого вошли представители

аварийно-спасательной службы города Иркутска, учебного центра

Байкальского поисково-спасательного отряда, территориального центра

медицины катастроф.

«Последовательность проведения работ

четко определена. Разжимается капот автомобиля для обесточивания

внутренней бортовой электросети, с помощью гидравлического

аварийно-спасательного инструмента режутся стойки кузова. Одновременно с этим один из спасателей в салоне автомобиля накрывает пострадавших

покрывалами для защиты от осколков выбиваемых стекол. После демонтажа

крыши, участники оказывают первую помощь пострадавшим, извлекают их из искореженного транспортного средства и передают их бригаде «скорой

помощи». Все действия по проведению аварийно-спасательных работ должны

уложиться в 35 минут», — пояснил секретарь соревнований, сотрудник

Главного управления МЧС России по Иркутской области Егор Доля.

Лучший результат показала команда

специализированной пожарно-спасательной части Федеральной

противопожарной службы. Бойцы смогли не только уложиться в контрольные

нормативы, но и значительно сократить время прохождения испытаний. Их результат 29 минут 43 секунды. Второе место у сборной команды 2 отряда

Федеральной противопожарной службы по Иркутской области. Замкнули тройку

лидеров спасатели 12 отряда.