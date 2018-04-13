В столкновении Granta и Nissan под Уфой пострадал подросток

Отечественным авто управлял 64-летний мужчина. Почему произошло столкновение — неизвестно. Но автомобиль влетел в ехавший навстречу Nissan с 42-летней уфимкой за рулем. Водители не пострадали, но медицинская помощь понадобилась 17-летнему юноше, сидевшему в иномарке сзади.

— Пассажир получил ушибы, но после осмотра врачей его отпустили домой, — рассказали в отделе ГИБДД по Уфе.

От удара у иномарки отвалился бампер, сильно повреждена крышка капота, разбита фара.