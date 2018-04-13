Ещё
В столкновении Granta и Nissan под Уфой пострадал подросток
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столкновении Granta и Nissan под Уфой пострадал подросток 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Минувшим утром, 12 апреля, на дороге возле поселка Тимашево Lada Granta влетела в Nissan Qashqai.
Отечественным авто управлял 64-летний мужчина. Почему произошло столкновение — неизвестно. Но автомобиль влетел в ехавший навстречу Nissan с 42-летней уфимкой за рулем. Водители не пострадали, но медицинская помощь понадобилась 17-летнему юноше, сидевшему в иномарке сзади.
— Пассажир получил ушибы, но после осмотра врачей его отпустили домой, — рассказали в отделе ГИБДД по Уфе.
От удара у иномарки отвалился бампер, сильно повреждена крышка капота, разбита фара.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии перевернулась «ГАЗЕЛЬ» с пассажирами В Уфе загорелся двухэтажный барак Многокилометровая пробка: въезд в Уфу парализован
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость1
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение