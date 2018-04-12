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Приморец угнал автомобиль своего друга, чтобы покататься
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Приморец угнал автомобиль своего друга, чтобы покататься
Primpress
3 часа назад
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Primpress
Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц села Астраханка, сотрудники
Госавтоинспекции
обнаружили в кювете автомобиль
Toyota
Corolla, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу
УМВД
России по Приморскому краю.
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