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В Муравленко женщину сбили на пешеходном переходе
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В Муравленко женщину сбили на пешеходном переходе 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Как сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО Максим Собянин, ДТП произошло вчера вечером на пересечении улиц Ленина и Муравленко. Водитель Лады, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и сбил пешехода. При этом жительница города переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Помощь медиков женщине не понадобилась, она получила незначительные травмы.
За прошедшие сутки на Ямале произошло 20 ДТП, в который один человек получил травмы.
С начала года в округе зарегистрировано 2094 ДТП, в которых погибли 13 человек и 154 получили травмы, в их числе 21 ребёнок.
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