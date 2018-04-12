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Кроссовер грубо нарушил ПДД на улице Чапаева в Петрозаводске
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Кроссовер грубо нарушил ПДД на улице Чапаева в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Водитель автомобиля, видимо, сильно спешил.
Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировали камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру» на улице Чапаева в Петрозаводске. Инцидент произошло 11 апреля в десятом часу утра. Видеоролик размещен в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По кадрам видно, как на улице Чапаева напротив ТЦ «Весна» перед перекрестком скапливается пробка. Кроссовер, видимо, чтобы не терять время на светофоре делает разворот через пешеходный переход.
Пользователи в комментариях отмечают, что такой маневр на этом участке дороги уже стал обычным делом.
Смотрите видео с 1:45.
По материалам: ptzgovorit.ru
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