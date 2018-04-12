Обновлённый Toyota LC Prado превратили в развозной фургон

Как отметили в пресс-центре японского бренда, внедорожник Toyota Land Cruiser — это первая коммерческая версия популярной модели, с которой компания хочет расширить привлекательность знакового внедорожника на рынке.

Коммерческий внедорожник Toyota Land Cruiser доступен в двух версиях — с короткой и длиной колёсной базой. В обоих случаях автомобиль лишен задних сидений. Вместо этого, внедорожник получает специально подготовленный грузовой отсек, который отделён от водителя и переднего пассажира.

Короткий коммерческий внедорожник Toyota Land Cruiser SWB имеет объём полезного пространства в 1 574 литров. В свою очередь, удлинённый автомобиль (Toyota Land Cruiser LWB) может «похвастаться» объём багажника в 2 216 литров. Полезная нагрузка составляет до 593 и 756 кг соответственно.

Помимо всего прочего, обе версии коммерческого внедорожника Toyota Land Cruiser способны буксировать прицеп, общей массой до трёх тонн. Представители подразделения Toyota Light Commercial Vehicle уверены, что новая версия культового внедорожника будет очень популярна на британском рынке.

Что касается технического оснащения. Коммерческий внедорожник Toyota Land Cruiser/Land Cruiser Prado питается от 2,8-литрового дизельного двигателя D-4D, который способен генерировать 175 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика». Плюс ко всему, машина получает систему полного привода с дифференциалом Torsen. Минимальный дорожный — 215 мм. Максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм.

Коммерческий внедорожник Toyota Land Cruiser поставляется со стандартными 17-дюймовыми кованными колёсными дисками, тканевыми сиденьями, кондиционером, аудиосистемой с шестью динамиками с функцией Bluetooth и другими «фишками». Минимальная цена — от £27 546 (SWB) и от £28 509 (LWB). Первые поставки автомобилей запланированы на июль 2018 года.