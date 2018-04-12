Большая пробка парализовала движение на улице Терновского

По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение.

Пробка образовалась в районе Центрального рынка на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7-10 км/ч.

Заторы образовался на улице Пушкина при движении в сторону центра. Также не удастся быстро проехать на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода.

Из-за дорожно-транспортного происшествие образовался серьезный затор на 3-ем проезде Бурмистрова — автомобилисты стоят в направлении улицы 40 лет Октября.

На въезде в город движение затруднено на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова. Не удастся быстро проехать и по Транспортной улице и улице Свободы при выезде на Бакунинский мост — средняя скорость движения автотранспорта на этом участке не превышает 7 км/ч.

Практически парализовано движение на улице Терновского и на выезде из Спутника. Затор на улице Терновского начинается от пересечения с Ростовской улицей. На Петровской и Сухумской улицах скорость движения не превышает 5 км/ч.

Затруднено движение на улице 40 лет Октября в направлении центра города — затор начинается от пересечения с Львовской улицей.