Видео: внедорожник трижды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

В Якутске камера видеонаблюдения зафиксировала наезд внедорожника на пенсионерку.

На кадрах видно, как машина задним ходом выезжает с парковочного места и сбивает пожилую женщину. После этого автомобиль два раза переезжает ее задним колесом. При этом создается впечатление, что водитель внедорожника не замечает того, что происходит. Развернувшись, машина скрывается с места ДТП.

В итоге пенсионерку доставили в больницу, где ей диагностировали перелом позвоночника.

Переехавшего ее водителя все-таки удалось задержать. Им оказался 68-летний местный житель, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Ранее в Сети было опубликовано видео, запечатлевшее наезд фуры на пожилую женщину.