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Видео: внедорожник трижды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП
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Видео: внедорожник трижды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП 

Ридус 33 минуты назад
В Якутске камера видеонаблюдения зафиксировала наезд внедорожника на пенсионерку.
На кадрах видно, как машина задним ходом выезжает с парковочного места и сбивает пожилую женщину. После этого автомобиль два раза переезжает ее задним колесом. При этом создается впечатление, что водитель внедорожника не замечает того, что происходит. Развернувшись, машина скрывается с места ДТП.
В итоге пенсионерку доставили в больницу, где ей диагностировали перелом позвоночника.
Переехавшего ее водителя все-таки удалось задержать. Им оказался 68-летний местный житель, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Ранее в Сети было опубликовано видео, запечатлевшее наезд фуры на пожилую женщину.
Также «Ридус» писал о том, как водитель скорой наехал на 63-летнюю женщину-врача, приехавшую на этой машине на вызов.
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