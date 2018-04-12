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Тюменку, которая сбила ребенка и «договорилась» с его матерью на месте, могут лишить прав
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Тюменку, которая сбила ребенка и «договорилась» с его матерью на месте, могут лишить прав 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Накануне, 11 апреля, в Тюмени на улице Военный 10-й городок произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний школьник. Мальчик, выходя из дома, неожиданно выскочил из-за стоящей машины, прямо под колеса Toyota Camry. Все произошло на глазах у матери маленького пешехода. Она сразу бросилась на улицу и стала выяснять отношения с женщиной. Которая была за рулем иномарки. В результате им удалось договориться на месте без участия полицейских.
— Спустя некоторое время после аварии мама пострадавшего ребенка обратилась в больницу. Оказалось, что у мальчика от удара заболела голова. С медучреждения нам и поступило сообщение о ДТП. Несмотря на то, что женщина попыталась договориться с водителем, автомобилистку привлекут к ответственности за оставление места аварии. Личность тюменки, которая управляла Toyota Camry, установлена. Женщина рискует лишиться водительских прав или оказаться под арестом до 15 суток, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюмени будут судить банду мошенников, устраивавших автоподставы для владельцев дорогих иномарок Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя иномарки, сбившего школьницу на улице Щербакова 22-летний тюменец, устроивший серьезное ДТП на Чернышевского, находится в тяжелом состоянии
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