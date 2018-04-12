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Водителей Югры массово проверят на соблюдение правил перевозки детей
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Водителей Югры массово проверят на соблюдение правил перевозки детей 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Массовая проверка от госавтоинспекторов ждет водителей Югры 13 апреля. Сотрудники ДПС будут выявлять нарушение правил перевозки детей без детских удерживающих устройств.
Как сообщает пресс-служба ведомства, профилактические работы пройдут на автомобильной дороге «Подъезд к г. Сургут».
Данное мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием детей, а также выявление и привлечение водителей к административной ответственности за нарушение правил перевозки. Такие мероприятия, по мнению госавтоинспекторов, помогут сформировать у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автомобильных дорогах.
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