Водителей Югры массово проверят на соблюдение правил перевозки детей 

Массовая проверка от госавтоинспекторов ждет водителей Югры 13 апреля. Сотрудники ДПС будут выявлять нарушение правил перевозки детей без детских удерживающих устройств.
Как сообщает пресс-служба ведомства, профилактические работы пройдут на автомобильной дороге «Подъезд к г. Сургут».
Данное мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием детей, а также выявление и привлечение водителей к административной ответственности за нарушение правил перевозки. Такие мероприятия, по мнению госавтоинспекторов, помогут сформировать у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автомобильных дорогах.