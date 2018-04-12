Число дорожных камер хотят увеличить в Москве на 40% к концу года

«Столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер — к концу года их будет более 2,5 тысяч, включая мобильные «Паркрайты», — говорится в сообщении.

Заместитель начальника полиции, начальник управления ГИБДД столицы генерал-майор полиции Виктор Коваленко обнародовал планы по расширению парка комплексов фиксации нарушений ПДД.

По его словам, на сегодняшний день на столичных дорогах можно встретить 1,45 тысячи стационарных камер («Стрелки», «Автоураганы» и так далее) и 370 мобильных («Парконы» и «Паркрайты») для фиксации нарушений парковки. Москва является рекордсменом по числу таких приборов среди регионов.

«В 2018 году планируется поставка еще 740 новых комплексов. В Центре организации дорожного движения пояснили, что ожидается установка 600 новых стационарных камер и подключение еще 140 «Парконов», — сказал Коваленко.

Стационарные приборы установят до ноября прежде всего в тех местах, где за год было зафиксировано больше трех ДТП. Это магистрали — МКАД, Дмитровское, Каширское, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект, проспект Мира. Несколько сотен приборов планируется установить на перекрестках и переходах, где водители отказываются уступить дорогу пешеходам.

Всего, по данным Госавтоинспекции, в 2017 году в Москве с помощью камер было вынесено более 24 миллиона штрафных постановлений. За год прирост составил более 10 миллионов штрафов, до этого их количество ежегодно росло на 2–3 миллиона. Московские камеры на данный момент способны выявлять 39 составов нарушений.