Камеры в Москве начнут штрафовать еще за одно нарушение

Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко поведал о планах столичных властей и ГИБДД значительно увеличить количество дорожных камер. За любителями нарушать и всеми остальными уже в конце нынешнего года будут присматривать свыше 2,5 тыс. устройств, включая мобильные системы «Паркрайт». Таким образом, в 2018-ом планируется установка еще 740 комплексов, среди которых 600 стационарных камер и 140 «Парконов», сообщает «Коммерсант».

Стационарные камеры установят до ноября в наиболее аварийных местах, а, именно, на улицах, где происходит более трех ДТП в год. К таким магистралям относится МКАД, Дмитровское шоссе, шоссе Энтузиастов и Ленинский проспект. Появятся системы и на перекрестках, где водители не спешат уступить дорогу пешеходам. Интересно, что в столице пока есть лишь одна камера, фиксирующая подобный вид нарушения, за который полагается штраф 1,5-2 тыс. рублей (ст. 12.18 КоАП). ГИБДД сообщает, что в 2017 году на городских «зебрах» произошло 1,4 тыс. наездов на пешеходов и в половине случаев были виноваты водители.

Отметим, что Москва — лидер среди регионов по количеству камер фиксации нарушений. Здесь насчитывается 1,45 тыс. стационарных камер ("Стрелка", «Автоураган» и другие), а также 370 мобильных комплексов для фиксации нарушений парковки ("Паркон" и «Паркрайт»).