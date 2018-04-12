За московскими автомобилистами станут наблюдать усерднее

Власти Москвы совместно с ГИБДД планируют увеличить число дорожных камер на 40 процентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

К концу этого года количество камер на дорогах увеличится до более чем 2,5 тысяч, включая мобильные «Паркрайты». Большинство из них установят на высокоаварийных участках трасс: МКАД, Дмитровском, Каширском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте и проспекте Мира.

Несколько сотен приборов появятся на перекрестках и переходах, где водители не хотят уступать дорогу пешеходам. Новые камеры возьмут в аренду у компании, которая пройдет тендер. Она установит комплексы, будет их обслуживать и передавать информацию в центр обработки данных ЦОДД на протяжении пяти лет.

По словам начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, на данный момент на столичных дорогах установлено 1450 стационарных и 370 мобильных камер. В этом году установят еще 740 новых комплексов.

В апреле стало известно, что количество наездов на пешеходов в столице сократилось почти на 1,5 процента в 2017 году. 43 процента из них составили ДТП, возникшие на пешеходном переходе, 57 процентов — вне его.