Ещё
Внедорожник переехал бабулю трижды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внедорожник переехал бабулю трижды 

Рамблер 2 часа назад
Дорожно-транспортное происшествие на парковке случилось в Якутии. Водитель внедорожника Toyota Harrier выезжал с парковочного места и не посмотрел, что происходит сзади. Но в тот момент за машиной оказалась 79-летняя пенсионерка. Автолюбитель не заметил её и сначала толкнул автомобилем. Женщина упала, но водитель по-прежнему ничего не замечал и теперь уже колёсами переехал женщину. Несмотря на тяжёлую травму позвоночника, бабушка выжила. 68-летний водитель внедорожника с места преступления скрылся, но потом в полиции заявил, что женщину не заметил.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД5
«УАЗ» разработал специальную версию «Патриот»
Машина вспыхнула на АЗС4
В Якутии водитель трижды переехал пенсионерку
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение