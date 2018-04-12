Внедорожник переехал бабулю трижды 

Дорожно-транспортное происшествие на парковке случилось в Якутии. Водитель внедорожника Toyota Harrier выезжал с парковочного места и не посмотрел, что происходит сзади. Но в тот момент за машиной оказалась 79-летняя пенсионерка. Автолюбитель не заметил её и сначала толкнул автомобилем. Женщина упала, но водитель по-прежнему ничего не замечал и теперь уже колёсами переехал женщину. Несмотря на тяжёлую травму позвоночника, бабушка выжила. 68-летний водитель внедорожника с места преступления скрылся, но потом в полиции заявил, что женщину не заметил.