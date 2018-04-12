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На Ленинском проспекте Калининграда пробки из-за дорожного ремонта
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На Ленинском проспекте Калининграда пробки из-за дорожного ремонта 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Движение на Ленинском проспекте затруднено. Причиной стал дорожный ремонт, передаёт корреспондент калининградских «Вестей» в четверг, 12 апреля.
«Яндекс. Пробки» средняя скорость на этом участке составляет 5 километров в час.
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