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На Ленинском проспекте Калининграда пробки из-за дорожного ремонта
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На Ленинском проспекте Калининграда пробки из-за дорожного ремонта
Вести Калининград
2 часа назад
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Вести Калининград
Движение на Ленинском проспекте затруднено. Причиной стал дорожный ремонт, передаёт корреспондент калининградских «Вестей» в четверг, 12 апреля.
«Яндекс. Пробки» средняя скорость на этом участке составляет 5 километров в час.
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