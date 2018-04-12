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В Кургане под колесами ТагАЗа погиб мужчина
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В Кургане под колесами ТагАЗа погиб мужчина 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
11 апреля в областном центре погиб пешеход. ДТП произошло около 1:50 на 268 километре автодороги «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск).
— 41-летний житель Республики Башкортостан, управлявший автомобилем ТагАЗ, наехал на 30-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, — сообщает отделение пропаганды БДД управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.
Пешеход шел по проезжей части, не имея при себе световозвращающих элементов.
Всего 11 апреля в Зауралье зарегистрировано 34 ДТП, пресечено 1018 нарушений Правил дорожного движения.
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