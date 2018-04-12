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«Поссорилась с мамой»: на Южном Урале девочка разбила голову, выпрыгнув с третьего этажа дома
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«Поссорилась с мамой»: на Южном Урале девочка разбила голову, выпрыгнув с третьего этажа дома 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Вчера вечером, 11 апреля, в Коркино из окна третьего этажа жилого дома выпала 15-летняя девочка. С травмой головы её увезли на скорой в местную больницу.
— ЧП произошло на улице Цвиллинга, — пишет «Горняцкая правда». — Подростка с закрытой черепно-мозговой травмой скорая помощь доставила в травматологическое отделение городской больницы № 1.
— Факт зарегистрирован, проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Девочка госпитализирована, в настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком работают сотрудники полиции по делам несовершеннолетних.
В Следственном комитете Коркино этим происшествием не занимаются.
— Информации об этом инциденте у нас ещё нет. Сообщений не зарегистрировано, — сообщили 74.ru по телефону в Следственном комитете города.
По информации 74.ru, девочка выпрыгнула с третьего этажа после ссоры с мамой.
19 февраля в Магнитогорске на улице Зелёный лог, 25 21-летняя девушка упала с десятого этажа. Девушка поссорилась с пьяной матерью. По отзывам очевидцев, семья была неблагополучной. Днём 12 февраля с крыши дома на улице 50-летия Магнитки, 32 в Магнитогорске упал десятилетний школьник. В январе в Челябинске из квартиры на последнем этаже пятиэтажки выпала 14-летняя девочка. Школьница выжила, но получила тяжёлые травмы. В декабре 2017-го в Металлургическом районе Челябинска 13-летний мальчик упал с балкона 12-го этажа. В результате падения ребёнок получил множественные травмы, и его доставили в больницу. 2 марта в ЖК «Александровский» 13-летний мальчик упал с высоты восьмого этажа. Подросток получил сотрясение мозга и перелом бедра.
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