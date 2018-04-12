«Поссорилась с мамой»: на Южном Урале девочка разбила голову, выпрыгнув с третьего этажа дома

Вчера вечером, 11 апреля, в Коркино из окна третьего этажа жилого дома выпала 15-летняя девочка. С травмой головы её увезли на скорой в местную больницу.

— ЧП произошло на улице Цвиллинга, — пишет «Горняцкая правда». — Подростка с закрытой черепно-мозговой травмой скорая помощь доставила в травматологическое отделение городской больницы № 1.

— Факт зарегистрирован, проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Девочка госпитализирована, в настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком работают сотрудники полиции по делам несовершеннолетних.

— Информации об этом инциденте у нас ещё нет. Сообщений не зарегистрировано, — сообщили 74.ru по телефону в Следственном комитете города.

По информации 74.ru, девочка выпрыгнула с третьего этажа после ссоры с мамой.

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