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Пьяный водитель устроил ДТП в Якутии. Один пострадавший погиб, второй — в коме
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Пьяный водитель устроил ДТП в Якутии. Один пострадавший погиб, второй — в коме 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В селе Сунтар пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из пострадавших скончался, за жизнь второго борются врачи.
Инцидент произошел вчера около десяти часов вечера, сообщает ИА YakutiaMedia. В результате ДТП 43-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший — мужчина 54 лет — находится коме.
Скрывшегося водителя удалось задержать. Им оказался 28-летний мужчина, который сразу признался в содеянном. Освидетельствование выявило у него состояние опьянения — 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Водитель объяснил, что отвлекся на автомагнитолу. А когда он посмотрел обратно на дорогу, то неожиданно заметил перед своим автомобилем людей.
На прошлой неделе в Якутии попал в ДТП автомобиль с 10 школьниками. Инцидент произошел в Нюрбинском районе. Школьники ехали на коммунарские сборы на автомашине марки УАЗ. Ее водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадали шестеро детей.
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