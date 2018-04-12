Пьяный водитель устроил ДТП в Якутии. Один пострадавший погиб, второй — в коме

В селе Сунтар пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из пострадавших скончался, за жизнь второго борются врачи.

Инцидент произошел вчера около десяти часов вечера, сообщает ИА YakutiaMedia. В результате ДТП 43-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший — мужчина 54 лет — находится коме.

Скрывшегося водителя удалось задержать. Им оказался 28-летний мужчина, который сразу признался в содеянном. Освидетельствование выявило у него состояние опьянения — 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Водитель объяснил, что отвлекся на автомагнитолу. А когда он посмотрел обратно на дорогу, то неожиданно заметил перед своим автомобилем людей.