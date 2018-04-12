Костромской области позволили сделать ставку на развитие санавиации

В этом году у костромской санитарной авиации на 21 миллион рублей увеличилось финансирование. Всего на это направление направят 156 миллионов 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Дополнительное финансирование говорит о том, что количество вылетов в случае необходимости увеличат. Это очень важно для оказания экстренной помощи пострадавшим.

В прошлом году количество вылетов увеличилось вдвое, всего их было 177, а в больницы областного центра доставили 205 человек. Смертность в регионе снизилась на 5,2 процента.

Напомним, что в прошлом году наш регион одним из первых приобрел новый вертолет с медицинским модулем «Ансат». При помощи него тяжело раненого в ДТП галичанина доставили в Кострому за 25 минут.

Благодаря такой технике люди получают помощь быстро, и последствия болезней и аварий становятся не такими страшными, как могли бы.