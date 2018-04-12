В Приангарье рейсовый автобус врезался в иномарку. Есть пострадавшие

Авария произошла на дороге «Вилюй» в Братском районе накануне вечером. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 65-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту, при повороте налево налетел на ехавшую по встречной полосе Toyota Avensis.

В результате аварии, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадали четыре человека. В больницу госпитализирована 35-летняя женщина, управлявшая машиной иномаркой. Кроме того, водитель и двое пассажиров получили незначительные травмы и ушибы. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой ДТП будет дана правовая оценка.

Фото: pixabay.com.