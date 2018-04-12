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В Приангарье рейсовый автобус врезался в иномарку. Есть пострадавшие
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В Приангарье рейсовый автобус врезался в иномарку. Есть пострадавшие 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария произошла на дороге «Вилюй» в Братском районе накануне вечером. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 65-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту, при повороте налево налетел на ехавшую по встречной полосе Toyota Avensis.
В результате аварии, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадали четыре человека. В больницу госпитализирована 35-летняя женщина, управлявшая машиной иномаркой. Кроме того, водитель и двое пассажиров получили незначительные травмы и ушибы. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой ДТП будет дана правовая оценка.
Фото: pixabay.com.
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