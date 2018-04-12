Машина вспыхнула на АЗС

Очевидец снял происшествие на автозаправочной станции в штате Техас (США), которое могло закончиться катастрофой. С семьёй он ел в кафе на автозаправке, когда увидел, что одна из машин загорелась. Несколько мужчин выбежали и попытались потушить огонь, однако пламя распространилось очень быстро и перекинулось на двигатель. Мужчины вынуждены были отойти и дожидаться приезда пожарных. Оперативно прибывшие пожарные с огнём справились быстро, но машина полностью выгорела и восстановлению уже не подлежит. К счастью, никто из людей не пострадал.