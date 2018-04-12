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Машина вспыхнула на АЗС
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Машина вспыхнула на АЗС 

Рамблер 1 час назад
Очевидец снял происшествие на автозаправочной станции в штате Техас (США), которое могло закончиться катастрофой. С семьёй он ел в кафе на автозаправке, когда увидел, что одна из машин загорелась. Несколько мужчин выбежали и попытались потушить огонь, однако пламя распространилось очень быстро и перекинулось на двигатель. Мужчины вынуждены были отойти и дожидаться приезда пожарных. Оперативно прибывшие пожарные с огнём справились быстро, но машина полностью выгорела и восстановлению уже не подлежит. К счастью, никто из людей не пострадал.
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