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ПРИ ТРАГИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОГИБЛА ЗНАМЕНИТАЯ ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ!
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ПРИ ТРАГИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОГИБЛА ЗНАМЕНИТАЯ ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин погибли в ДТП. В украинских СМИ появилась информация о том, что в жуткой автокатастрофе под Смоленском 26 января погибла популярная российская певица Валерия со своим мужем Иосифом Пригожиным.
Авария произошла под городом Смоленск утром. Известная певица якобы направлялась на гастроли, за рулем её автомобиля был Иосиф Пригожин. Трасса, по которой двигалась звездная пара, была очень скользкой и автомобиль Валерии занесло. Пригожин с управлением авто не справился и вылетел на встречную полосу прямо под колеса проезжавшего мимо КАМАЗа.
Большегруз буквально смял машину семейной пары. Валерия погибла на месте, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Иосифу Пригожину чудом удалось выжить. Он доставлен в смоленскую реанимацию. За сохранение его жизни борются врачи, он находится в критическом состоянии.
Трагическую новость пока не подтверждают родственники певицы. Также она официально не подтверждена российскими СМИ. Кроме того, как стало известно специальному корреспонденту газеты ЮГ, Валерия жива и сейчас находится в Лондоне, завтра у нее концерт.
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