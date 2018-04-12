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Утренние «догонялки» под Симферополем: образовалась пробка
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Утренние «догонялки» под Симферополем: образовалась пробка 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Из-за двух аварий на Московской трассе въезд в город серьезно затруднен, на трассе образовалась пробка, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Аварии произошли в четверг утром в районе поселка Молодежное. С разницей в пару сотен метров там произошло два ДТП — столкнулись микроавтобус с иномаркой и две легковые машины. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе, начиная от Аграрного, сильно затруднено, скорость проезда по направлению к городу минимальная.
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