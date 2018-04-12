Утренние «догонялки» под Симферополем: образовалась пробка

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Из-за двух аварий на Московской трассе въезд в город серьезно затруднен, на трассе образовалась пробка, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Аварии произошли в четверг утром в районе поселка Молодежное. С разницей в пару сотен метров там произошло два ДТП — столкнулись микроавтобус с иномаркой и две легковые машины. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм.