В Южной Корее столкнулись два судна, трое человек погибли

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости . Три человека погибли, еще трое пропали без вести при столкновении в Южной Корее сухогруза под танзанийским флагом и южнокорейского рыболовного судна, сообщили РИА Новости в полицейском управлении порта Мокпхо, недалеко от которого произошел инцидент.

Столкновение произошло в ночь на четверг. По данным управления, на рыболовном судне «2007-Ёнхын» находилось шесть человек, когда после полуночи оно столкнулось с сухогрузом Xingyue. Гибель троих из них подтверждена, ведутся поиски остальных троих.

На сухогрузе пострадавших нет, сообщили в полиции Мокпхо.

Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова Мэмульдо уезда Синан провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Причину случившегося расследуют.