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В Южной Корее столкнулись два судна, трое человек погибли
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В Южной Корее столкнулись два судна, трое человек погибли 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пропали без вести при столкновении в Южной Корее сухогруза под танзанийским флагом и южнокорейского рыболовного судна, сообщили РИА Новости в полицейском управлении порта Мокпхо, недалеко от которого произошел инцидент.
Столкновение произошло в ночь на четверг. По данным управления, на рыболовном судне «2007-Ёнхын» находилось шесть человек, когда после полуночи оно столкнулось с сухогрузом Xingyue. Гибель троих из них подтверждена, ведутся поиски остальных троих.
На сухогрузе пострадавших нет, сообщили в полиции Мокпхо.
Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова Мэмульдо уезда Синан провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Причину случившегося расследуют.
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