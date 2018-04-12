Ещё
Автобусы до Нерехты и «Трифоныча» будут отправляться с новой остановки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобусы до Нерехты и «Трифоныча» будут отправляться с новой остановки 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
С 28 апреля изменитмя место отправления автобусов до Нерехты и санатория «Трифоныч», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.
Если раньше они отправлялись от автовокзала, то теперь пунктом отбытия станет площадка у железнодорожного вокзала. Напомним, что отсюда отправляются многие автобусы после закрытия 1 декабря прошлого года автостанции на Калиновском рынке.
Расписание автобусов до Нерехты и «Трифоныча» не изменится. Они будут ездить по лице Титова, улице Советской, улице Подлипаева, улице Магистральной в прямом и обратном направлениях.
k1news.ru: последние новости
Костромской области позволили сделать ставку на развитие санавиации Перед Пасхой в Костромской области насмерть сбили двух пешеходов Нарушать правила водителям в Заволжье теперь не дадут делиниаторы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Внедорожник переехал бабулю трижды6
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД5
«УАЗ» разработал специальную версию «Патриот»
Машина вспыхнула на АЗС4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение