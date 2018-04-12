Автобусы до Нерехты и «Трифоныча» будут отправляться с новой остановки

С 28 апреля изменитмя место отправления автобусов до Нерехты и санатория «Трифоныч», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

Если раньше они отправлялись от автовокзала, то теперь пунктом отбытия станет площадка у железнодорожного вокзала. Напомним, что отсюда отправляются многие автобусы после закрытия 1 декабря прошлого года автостанции на Калиновском рынке.

Расписание автобусов до Нерехты и «Трифоныча» не изменится. Они будут ездить по лице Титова, улице Советской, улице Подлипаева, улице Магистральной в прямом и обратном направлениях.