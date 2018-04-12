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Серьезные травмы получила череповчанка, попав под колеса «Матиза»
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Серьезные травмы получила череповчанка, попав под колеса «Матиза» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
«Дэу Матиз» сбил 35-летнюю череповчанку. Пострадавшая получила серьезные травмы.
ДТП произошло 12 апреля на Краснодонцев, 86 в Череповце. 35-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Дорогу ей не уступил 36-летний водитель малолитражки.
Приехавшие на месте аварии врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедра. На «скорой» ее доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые установят все детали происшествия.
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