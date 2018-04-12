Серьезные травмы получила череповчанка, попав под колеса «Матиза» 

«Дэу Матиз» сбил 35-летнюю череповчанку. Пострадавшая получила серьезные травмы.
ДТП произошло 12 апреля на Краснодонцев, 86 в Череповце. 35-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Дорогу ей не уступил 36-летний водитель малолитражки.
Приехавшие на месте аварии врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедра. На «скорой» ее доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые установят все детали происшествия.