Серьезные травмы получила череповчанка, попав под колеса «Матиза»

«Дэу Матиз» сбил 35-летнюю череповчанку. Пострадавшая получила серьезные травмы.

ДТП произошло 12 апреля на Краснодонцев, 86 в Череповце. 35-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Дорогу ей не уступил 36-летний водитель малолитражки.