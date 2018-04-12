Снегопад затруднил движение на трассе М-5 в Челябинской области

Движение на участке трассы М-5 от Миасса до границы с Башкортостаном затруднено из-за снегопада, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.

Как отмечают в ведомстве, неблагоприятные погодные условия сложились в горнозаводской зоне региона. Водителей, планирующих поездку на участке с с 1548 по 1780 км, просят быть особенно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать правила.

Напомним, скользкая заснеженная дорога в районе Миасса утром 12 апреля уже стала причиной съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса. Ранее в управлении дорог «Южный Урал» автомобилистов предупреждали о мокром снеге и гололёде. В случае ухудшения ситуации дорожники готовились вывести на трассу спецтехнику. Последствия апрельской непогоды испытали на себе и жители Челябинска: утром загруженность дорог областного центра оценивалась в 7 баллов.