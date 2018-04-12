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Снегопад затруднил движение на трассе М-5 в Челябинской области
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Снегопад затруднил движение на трассе М-5 в Челябинской области 

АиФ 23 минуты назад
Фото: АиФ
Движение на участке трассы М-5 от Миасса до границы с Башкортостаном затруднено из-за снегопада, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.
Как отмечают в ведомстве, неблагоприятные погодные условия сложились в горнозаводской зоне региона. Водителей, планирующих поездку на участке с с 1548 по 1780 км, просят быть особенно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать правила.
Напомним, скользкая заснеженная дорога в районе Миасса утром 12 апреля уже стала причиной съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса. Ранее в управлении дорог «Южный Урал» автомобилистов предупреждали о мокром снеге и гололёде. В случае ухудшения ситуации дорожники готовились вывести на трассу спецтехнику. Последствия апрельской непогоды испытали на себе и жители Челябинска: утром загруженность дорог областного центра оценивалась в 7 баллов.
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