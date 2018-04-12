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Снегопад затруднил движение на участке федеральной трассы в Челябинской области
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Снегопад затруднил движение на участке федеральной трассы в Челябинской области 

ТАСС 30 минут назад
Фото: АиФ
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Движение автомобилей затруднено в Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до города Миасса из-за снегопада, сообщила в четверг пресс-служба Управления ГИБДД по региону.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным снегопадом и гололедными явлениями, сложившимися в горнозаводской зоне области, на участке автодороги федерального значения М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкирия до города Миасса затруднено движение", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сотрудники Госавтоинспекции повсеместно оказывают помощь в уборке снега: регулируют транспортные потоки, сопровождают снегоуборочную технику.
По данным пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», ночью и днем 12 апреля в горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, а ночью и утром в горах на дорогах — гололедица, местами сильная.
Трасса М-5 «Урал» автомобильная дорога федерального значения проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.
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