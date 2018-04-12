Снегопад затруднил движение на участке федеральной трассы в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. / ТАСС /. Движение автомобилей затруднено в Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до города Миасса из-за снегопада, сообщила в четверг пресс-служба Управления ГИБДД по региону.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным снегопадом и гололедными явлениями, сложившимися в горнозаводской зоне области, на участке автодороги федерального значения М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкирия до города Миасса затруднено движение", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Госавтоинспекции повсеместно оказывают помощь в уборке снега: регулируют транспортные потоки, сопровождают снегоуборочную технику.

По данным пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», ночью и днем 12 апреля в горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, а ночью и утром в горах на дорогах — гололедица, местами сильная.

Трасса М-5 «Урал» автомобильная дорога федерального значения проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.