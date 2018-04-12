Под Сызранью сбитая фурой Mercedes женщина получила тяжёлые травмы

В среду, 11 апреля, около 22:00, под Сызранью, 23-летний водитель фуры Mercedes с полуприцепом, ехавший на 307 км автодороги не заметил женщину, переходившую проезжую часть в темноте и совершил наезд на неё, сообщает ktv-ray.ru.

Попавшая бод большегруз, женщина получила многочисленные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение Центральной городской больницы Сызрани.

По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, проводится проверка.