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Под Сызранью сбитая фурой Mercedes женщина получила тяжёлые травмы
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Под Сызранью сбитая фурой Mercedes женщина получила тяжёлые травмы 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 11 апреля, около 22:00, под Сызранью, 23-летний водитель фуры Mercedes с полуприцепом, ехавший на 307 км автодороги не заметил женщину, переходившую проезжую часть в темноте и совершил наезд на неё, сообщает ktv-ray.ru.
Попавшая бод большегруз, женщина получила многочисленные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение Центральной городской больницы Сызрани.
По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, проводится проверка.
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